بلدية دبي ترصد ملياري درهم للصرف الصحي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أفادت بلدية دبي بأنها تنظف يومياً نحو 20 ألف متر طولي في شبكة الصرف الصحي، وفق المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، المهندس طالب جلفار، الذي أكد أن هذا الإجراء يحافظ على البنى التحتية لدبي، ويمنع طفح مياه الصرف الصحي.

وقال جلفار لـ«الإمارات اليوم» إن الموازنة المخصصة للصرف الصحي للعام الجاري تبلغ ملياري درهم، مقارنة بمليار ونصف المليار عام 2018، مشيرأ إلى أن صيانة شبكات الصرف الصحي مكلفة للغاية، داعياً المواطنين والمقيمين في دبي لعدم إساءة استخدام شبكات الصرف، للحد من الانسدادات التي تحدث فيها، لافتاً الى أن شبكة الصرف تشبه الأوعية الدموية، حيث تؤدي إساءة تناول الطعام الى حدوث انسداد فيها.

وذكر أن عمال البلدية ينتشرون في الشوارع لتنظيف الشبكات، والحيلولة دون تراكم الرمال والنفايات مثل الأوراق والبلاستيك، منعاً لتفاقم الانسدادات، مؤكداً أنه يجري سنوياً إجراء تحسينات في أنظمة صرف في 100 موقع تقريباً.

وأوضح جلفار أن صيانة خطوط الصرف الصحي تتم على مدار 24 ساعة، عبر ورديات مستمرة، مشيراً إلى أنه في المناطق القديمة يتم إجراء تعديل شامل للصيانة كل 25 أو 30 عاماً، لافتاً إلى أن البلدية بدأت ذلك الأمر في منطقة أبوهيل، من حيث إلغاء بعض المحطات القديمة الصغيرة، واستبدالها بنظام الجاذبية، لتقليل تكرار الحاجة إلى الصيانة.

وأشار إلى أن البلدية تركز حالياً على مشروع إكسبو 2020، حيث تستثمر البلدية نحو أربعة مليارات درهم فيه، موزعة على إنشاء محطات مياه وقنوات تصريف الأمطار وغيرها.

وكانت البلدية حذرت الشركات العاملة في مجال خدمات الصرف الصحي، وأصحاب وسائقي صهاريج مياه الصرف الصحي في إمارة دبي من التخلص غير القانوني لمياه الصرف الصحي في شبكة صرف مياه الأمطار والأراضي المفتوحة، وأي مواقع أخرى غير مخصصة للتخلص من مياه الصرف الصحي في الإمارة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يرتكب هذه المخالفة، تشمل غرامة 100 ألف درهم، وحجز الصهريج.