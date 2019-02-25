"متحف مستقبل إقامة دبي" يَرى النور فـي شهر الإمارات للإبتكار 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع فعاليات الدورة الرابعة لــ"شهر الإمارات للابتكار في كافة إمارات الدولة الذي انطلق في الأول من فبراير والمستمر حتى 28 من الشهر الجاري، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شاركت الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في فعاليات شهر الإبتكار من خلال إطلاقها لـ"متحف مستقبل اقامة" وذلك في منطقة سيتي ووك2.

وزار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات خلال افتتاح أسبوع الابتكار لإمارة دبي "متحف مستقبل إقامة دبي" واطلع على أحدث الإبتكارات التي يعرضها مركز الإبتكار والإبداع في إقامة دبي من خلال متحف مستقبل إقامة دبي، و رافق سموه معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامه دبي و نائبه سعادةاللواء عبيد مهير بن سرور ، وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، "إن إطلاق متحف مستقبل اقامة دبي خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019 جاء من منطلق مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تشكيل خريطة واضحة للعمل الحكومي الطويل المدى والتي من شأنها تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وتنفيذاً مع مقولة سموه "أن استشراف المستقبل وبناءه لم يعد مفهومًا نظريًّا، بل هو عامل أساسي يضمن بقاء الدول في دائرة التنافسية العالمية".

كما وأضاف اللواء المري أن المتحف سيتيح لرواده تجربة تفاعلية ذكية تمكنهم من ​​ التجول في عالم افتراضي يستعرض مستقبل تجربة المسافر في مدينة دبي، مضيفاً أن متحف مستقل إقامة دبي يحتوي على عدة منصات إبتكارية وذكية منها "منصة الإستشارات الابتكارية" وهي منصة تفاعلية تجيب على أبرز الأسئلة المرتبطة بمنظومة الابتكار، ​و"منصة الجواز السحابي" التي تمكن المتعامل من التعرف على جوازه المستقبلي، و"منصة الواقع الافتراضي" التي تتيح للزوار تجربة عمل مأمور الجوازات.

ومن جانبها قالت ملازم أول مريم سيف المنصوري رئيس قسم رعاية المبدعين في مركز الإبداع والإبتكار التابع إقامة دبي: "يلقي متحف مستقبل إقامة دبي الضوء على أهم المشاريع الإبتكارية المتمثلة بمشروع "مركز التحكم واتخاذ القرار" وهو حلقة وصل لمراقبة الحالات الطارئة في الإدارة من خلال معالجة المعلومات الجغرافية والادارية أو التنبؤ بالأحداث وتداركها قبل وقوعها، مضيفة: "إن هذا المشروع سيسهم في دعم عملية اتخاذ القرار والاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال تقليل نسبة التدخل البشري خاصة في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة، مما يسهم ذلك بدوره في تحقيق أهداف إقامة دبي بتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية للمتعاملين، ومشروع بوابةالسلام بعتباره التطبيق الآمن والسريع الذي يحقق رؤية دبي 2021 الهادفة إلى تنشيط ورفع معدل السياحة العلاجية والدراسية في دبي وتقليل مخاطر تعرض المتعاملين للاحتلال من خلال توفير قناة رسمية معتمدة، ومشروع الممر الذكي، المشروع الذي لاقى صدى إعلامي واسع إلى يومنا هذا والمتعلق في إنهاء اجراءات المسافر دون الحاجة لاستخدام وثائق السفر باستخدام تقنيات حديثة متطورة بالغة الدقة".

كما وضحت المنصوري أن المشروع يهدف إلى الإستمرار في تقديم أفضل الخدمات بمجال المنافذ الجوية. كما يهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة تحقق سعادة المسافرينوتخلق تجربة سفر متميزة.

وشهد متحف مستقبل إقامة دبي إقبالاً واسعاً من الزوار خلال الأيام الأولى للمعرض، واطلعوا خلاله على أبرز المشاريع والخدمات الذكية التي ترسخ مبدأ الإبتكار. وكما تدعو إقامة دبي الزوار لزيارة "متحف مستقبل إقامة دبي" في أيام المعرض المتقبية، للتعرف على المشاريع الذكية والمستقبلية التي تهم كل فرد والمتعلقة بالجوازات وخطوات السفر الذكية التي تلبي متطلبات السفر المستقبلية الأمر الذي يسهم ذلك في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتي بدورها توفر الكثير من الجهد والوقت لمتعامليها وصولاً لإسعادهم.