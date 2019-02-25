اتفاقية لتمكين الكفاءات الوظيفية في «موارد دبي» وهيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - وام

اتفقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة تنمية المجتمع على التعاون في مجالات التدريب والتعليم، وبرامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية، من خلال إعداد وتطبيق برامج تدريبية رائدة من نوعها.

جاء ذلك بموجب اتفاقية بين الجانبين لوضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.

ونصت الاتفاقية على المساهمة في إعداد وتأهيل موظفي الجانبين من خلال البرامج وورش العمل والمساهمة في إعداد وتمكين الباحثين والمدربين والخبراء لدى الطرفين، والإشراف المهني على الدراسات والأبحاث التي يقوم بها كل طرف وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية مثل الاستشارات الإدارية. وأكد مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على التعاون المثمر مع جميع دوائر حكومة دبي من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي 2020.

وقال إن الدائرة تضع كل إمكاناتها لتدريب وتأهيل موظفي دوائر حكومة دبي التأهيل المناسب وصقل مهاراتهم واكسابهم المعارف اللازمة من خلال الدورات التعليمية والتدريبية التي يقدمها معهد دبي لتنمية الموارد البشرية التابع للدائرة، والتي يتم إعدادها وفقا لاحتياجات كل دائرة وبما يتناسب مع اختصاصاتها وأنشطتها.

وأضاف أن التعاون بين الدائرة والهيئة ستكون له نتائج ايجابية مثمرة على الجانبين بشكل خاص، وعلى موظفي حكومة دبي بشكل عام، من خلال المشاريع والبرامج المبتكرة المشتركة التي سيتم اطلاقها.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة، أحمد جلفار، إن الاتفاقية تأتي في إطار استشراف الاحتياجات المستقبلية للفئات الوظيفية المختلفة وفتح آفاق جديدة للباحثين عن عمل من المواطنين عبر منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية تشمل الارتقاء بالمهارات والكفاءات المهنية والقدرة على التخطيط للمستقبل بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الفردية ومتطلبات سوق العمل.