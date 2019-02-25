المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«تأمين»

شكا قارئ تأخّر شركة تأمين في إصدار الموافقة على إجرائه عملية قسطرة حتى اليوم، وذلك بعد أن راجع دكتوراً متخصصاً في الأمراض الصدرية وآخر في القلب بأحد المستشفيات الخاصة، وأجمع الاثنان على حاجته إلى إجراء عملية قسطرة، وذلك في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، مطالباً بضرورة مراعاة الحالات الإنسانية والخطرة وأخذها بعين الاعتبار.

«نجم»

شكا متعامل عدم تجاوب خدمة العملاء لبطاقات نجم الائتمانية، بتوفير قسيمة شراء مجانية، وذلك بعدما أكد له موظف الخدمة في سيتي سنتر الشارقة، أنه سيحصل على القسيمة بعد مرور شهر من اشتراكه في الخدمة، ولكن مرت ثلاثة أشهر حتى الآن، ولم يتم إرسال القسيمة.

«جمعية»

استغرب قارئ فرض جمعية الشارقة التعاونية فرع القليعة، رسوم ضريبة القيمة المضافة على المطبوعات «الصحف والمجلات والكتب»، رغم أنها مستثناة من الضريبة، وبمراجعة الموظف المختص في الجمعية أكد أنها مضافة بشكلٍ تلقائي إلى النظام الخاص بالحسابات.

دوريات

طالب قارئ بتوفير دوريات شرطة بشكلٍ يومي في المنطقة المقابلة لأنصار مول في الشارقة باتجاه دبي، لوضع حد للمخالفات المرورية التي يرتكبها سائقون في الفترة الصباحية في ظل الازدحام، ما يقلل من هذه المخالفات المتمثلة في القيادة على الطرق الرملية لاختصار المسافة وتفادي الازدحام، والانضمام بشكلٍ مفاجئ إلى خط السير، إلى جانب القيادة على أقصى اليمين وهو المسار المخصص للالتفاف نحو شارع الوحدة بغرض الانضمام إلى خط السير المتجه إلى دبي.

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sekeek@emaratalyoum.com