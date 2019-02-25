250 مليون درهم تعويضات للمتأثرين بمشروع «قلب الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شرعت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة في وضع الترتيبات اللازمة للبدء في صرف تعويضات بمبلغ 250 مليون درهم للمتأثرين بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» في منطقتَي المريجة والشويهين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تعويض المتأثرين بتنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة.

وأعلن رئيس الدائرة، المهندس خالد بن بطي، أن تعويضات المتأثرين من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتَي المريجة والشويهين بلغت 250 مليون درهم لعدد 30 عقاراً بمساحة إجمالية بلغت 136 ألف قدم مربعة. وأشار إلى أن مشروع «قلب الشارقة» ينفّذ ضمن خطة إعادة تأهيل للمناطق العمرانية المحيطة بالمنطقة التاريخية، وفقاً لمعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية، بهدف الارتقاء بالمستوى العمراني للمنطقة وبيئتها السكنية، دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي، مع الحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري المتميز.

وأضاف أن تعويضات المتأثرين تفوق القيمة السوقية للممتلكات، تقديراً لحسن تعاونهم وتجاوبهم المميز، انطلاقاً من حسهم الوطني وتغليبهم المصلحة العامة.

وقال مدير إدارة التعويضات، المهندس سالم الهاجري، إن الدائرة تعكف حالياً على إنهاء الاستعدادات لتسليم الشيكات لمستحقيها في مقر الدائرة، في منطقة اللية، فور تسلّمها من دائرة المالية. وأفاد نائب مدير إدارة التعويضات بالدائرة، المهندس محمد عمران، بأن الدائرة تعزز التعاون مع الدوائر المختصة لإنهاء الإجراءات المرتبطة بصرف التعويضات لمستحقيها، مشيراً إلى تكثيف الاستعدادات لإنهاء الإجراءات وإرشاد المستفيدين عن الوثائق واستكمال الإجراءات مع الدوائر الأخرى، وتسليمهم الشيكات في أقرب وقت.

وأضاف أن الدفعة الحالية من التعويضات تأتي في إطار التزام حكومة الشارقة تجاه مواطنيها المتأثرين من مخططات التنمية، وتنفيذاً للعديد من المشروعات التنموية والسياحية لمختلف المناطق في مدن إمارة الشارقة، لافتاً إلى حصر ودراسة الحالات المتضررة في وقت سابق، وإقرار مستحقاتهم من التعويضات وفق الإجراءات المتبعة.