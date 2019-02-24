المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إعلانات

لاحظ أشخاص في الشارقة وجود إعلانات ترويجية لتوافر شقق للعزاب في بنايات سكنية عائلية، وذلك في ظل وجود شقق شاغرة، الأمر الذي يُعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون، إذ إن الجهات المعنية في الإمارة تمنع التأجير للعزاب في البنايات المخصصة للسكن العائلي، مطالبين بتكثيف الرقابة على الإعلانات المخالفة.

«دو»

أفاد متعاملون مع شركة دو للاتصالات المتكاملة بتعطّل الشبكة بشكلٍ مفاجئ، في مناطق بأم القيوين مساء الخميس الماضي قرابة ثلاث ساعات، وذلك دون الإعلان عن الأسباب الكامنة وراء هذا التعطّل، مطالبين بضرورة تنويه العملاء لأخذ الاحتياطات اللازمة.

رقابة

طالب سائقون في الشارقة من الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محال الإطارات، وذلك بعد ملاحظتهم أن هذه المحال تلجأ إلى الترويج لإطارات مستعملة وقديمة على أنها جديدة وتبيعها بأسعار منخفضة، الأمر الذي يُعد غشاً تجارياً يسهم في خداع السائقين، ويعرضهم للخطر أثناء القيادة جراء انفجار الإطارات المستعملة والقديمة.

شاطئ

أبدى عدد من سكان عجمان استياءهم من تصرفات سلبية لبعض مرتادي شاطئ البحر، والمتمثلة في ترك مخلفات الطعام والنفايات على الشاطئ، ما يعكس سلوكاً غير حضاري ومشهداً غير لائق، مطالبين بضرورة فرض عقوبات وغرامات مالية على مثل هذه الفئة من مرتادي الشاطئ.

أسعار

فوجئ مقيم في عجمان برفع البقالات أسعار الخبز من درهمين و75 فلساً إلى ثلاثة دراهم، من دون وجود مبرّر لذلك، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة عليها لضمان عدم التلاعب في رفع الأسعار.

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