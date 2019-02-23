«اتحادية الموارد البشرية» تعدّ أجندة التسامح

المصدر: إعداد : محمد عبدالعاطي

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن أجندتها لعام التسامح، تتضمن تثقيف موظفي الحكومة الاتحادية بمفهوم التسامح، عن طريق إرسال رسائل إلكترونية لهم بهذا الخصوص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي).

وأضافت الهيئة، في أجندتها لعام التسامح، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، أنها تعتزم عقد ملتقى خاص لنادي الموارد البشرية، يتمحور حول مفهوم التسامح، إضافة إلى ربط شهر القراءة بعام التسامح، من خلال محور التسامح الثقافي.

وأشارت إلى أنه في أول مايو المقبل، ستنظم - بالتعاون مع دار البر - عمرة التسامح على مستوى الحكومة الاتحادية، لتغطية تكاليف العمرة لعشرات العمال المحدودي الدخل، عبر التبرع من خلال الرسائل النصية.

وأكدت الهيئة أنها ستطلق في الفترة المقبلة مبادرة «سندهم أمانة»، لمساعدة المرضى المعسرين في مستشفيات الدولة، عن طريق تغطية تكاليف العلاج وشراء الأدوية. وأشارت الهيئة إلى أن عام التسامح يشهد التركيز على تعميق قيم التسامح، والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للتسامح، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى تأسيس قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وتعزيز خطاب التسامح.