«شتاؤهم أدفى».. مبادرة لتعزيز مفهوم التسامح والعطاء

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظمت مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة «شتاؤهم أدفى»، التي تمثلت في توزيع هدايا على عمال وعاملات المراكز، في إطار الحرص على غرس حب العطاء والخير والتعاون، وتعزيز مفهوم التسامح لدى الموظفات.

وقالت مديرة إدارة المراكز، حمدة المهيري، أمس، إن المبادرة داخلية إنسانية، نفذتها الإدارة والموظفات، وتتمثل في توزيع هدايا (ملابس شتوية وأدوية وأدوات صحية)، كتعبير عن شعورهن ومؤازرتهن لعمال وعاملات المراكز في ظل ظروفهم الاستثنائية.

وأضافت أن هذه المبادرة أسهمت في إدخال البهجة والسرور على نفوس المستفيدين منها، كما أسهمت في تعزيز مفهوم التسامح، خصوصاً مع إعلان الدولة هذا العام عاماً للتسامح، لغرس هذه الصفة في أبناء الوطن، وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت مديرة فرع أم الشيف، موزة المنصوري، أن الخير من صفات الشخصية الإماراتية، التي عرفت بالمبادرات والأعمال الإنسانية والخيرية، ما جعل التعايش سمة جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والمذاهب.