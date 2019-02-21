نقل «طفلة رأس الخيمة» إلى «توام»

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، نقل الطفلة المصرية (ل.م ـ 19 شهراً) التي سقطت الأحد الماضي من الطابق العاشر في بناية برأس الخيمة، من مستشفى صقر الحكومي إلى مستشفى توام في مدينة العين لتوفير العلاج التخصصي لها.

وقال والد الطفلة لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة شكلت أول من أمس لجنة من الأطباء والاستشاريين لفحص الطفلة وإعداد تقرير طبي شامل عن حالتها الصحية، حيث تم إرسال الفريق الطبي لمستشفى صقر وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبين أن حالتها مستقرة ولا تحتاج لتدخل جراحي، نظراً لعدم وجود نزيف في الدماغ.

وأوضح أن التقرير الطبي بين وجود كسور في الضلوع الخلفية للظهر، إلا أن حالتها مستقرة، وأن بقية أعضاء الجسم لم تتعرض لإصابات نتيجة سقوطها من الطابق العاشر، وقرر الفريق الطبي نقلها إلى مستشفى توام في مدينة العين.

وأضاف أن سقوطها فوق سقف المركبة أدى إلى امتصاص قوة الضربة وحمايتها من التعرض لإصابات بليغة في مختلف أنحاء جسدها، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لسقوطها وجود الكنبة أسفل نافذة الصالة.

وأوضح أن طفلته كثيرة الحركة مثل بقية الأطفال، وأنها استغلت وجود (الكنبة) أسفل نافذة الصالة وصعدت عليها، وشاهدتها والدتها وحاولت إنقاذها إلا أن سرعة تحركها أفقدتها التوازن، وسقطت من الطابق العاشر فوق مركبة.