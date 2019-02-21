«سوربون أبوظبي» تقدم 3 فئات من المنح الدراسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

دعت دائرة التعليم والمعرفة طلبة الصف الـ12 المواطنين إلى التسجيل في جامعة باريس السوربون -أبوظبي، والاستفادة من منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على شهادة البكالوريوس.

وأعلنت الجامعة على موقعها عن إطلاق برنامج جديد للمنح للعام الدراسي المقبل (2019-2020) خاص بالطلبة الدوليين والمقيمين وغير المقيمين في الإمارات، الذين يرغبون في الالتحاق بالدبلوم في اللغة الفرنسية، مشيرة إلى أنه يجب على الطلبة الذين يتقدمون للحصول على منحة اجتياز اختبار عبر الإنترنت بتاريخ 9 مارس المقبل، والتأكد من استيفائهم للمتطلبات.

وأوضحت أنها تخصص منحاً دراسية للطلبة المواطنين تشمل تغطية كامل الرسوم الدراسية، وتقدم منحاً للوافدين تبدأ بحسم لطلبة البكالوريوس بنسبة 25% من الرسوم الدراسية، وقد تصل إلى 75%. وأشارت إلى أنها تقدم ثلاثة أنواع من المنح للمواطنين، الأول منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعة، لتغطية الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس، والطلبة المواطنين الذين سيلتحقون بالجامعة مستقبلاً. والثاني خاص ببرنامج منح دائرة التعليم والمعرفة للطلبة المتميزين، والثالث برنامج الإجازات الدراسية لدى دائرة التعليم والمعرفة.

ولفتت إلى أن منح برنامج البكالوريوس للطلبة الوافدين تبدأ بحسم تبلغ نسبته 25% من الرسوم الدراسية، وقد تصل إلى 75%، حيث يتعين تقديم الطلبات على ضوء التميّز الأكاديمي، كما أن الطلبة الحاصلين على المنح ملزمون بالحفاظ على مستوى أكاديمي جيّد أثناء الدراسة ليُحافظوا على المنحة، ويحق للجنة المنح أن ترفع نسبة المنحة بعد تحقيق نتائج أكاديمية أفضل أو خفضها أو حتى إلغاؤها في حال تراجع أداء المستفيد منها أو لم يحافظ على المستوى الأكاديمي المطلوب.

شروط المنح

أكدت جامعة باريس السوربون -أبوظبي، أن طلبة برامج التبادل الدراسي، والطلبة الحاصلين على رعاية حالية غير مؤهلين للحصول على منحة، وأن المنح تُعطى على ضوء النتائج الأكاديمية، إضافة إلى أن كل فصل دراسي يشهد مراجعة التحصيل الأكاديمي لجميع الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية، لذلك يتوجب عليهم استيفاء الحد الأدنى من الأداء الأكاديمي.

وأشارت إلى وجود حالات استثنائية تُقر لها لجنة المنح مساعدات مالية في حال واجه الطالب صعوبات مالية بموجب توصية من رئيس القسم، لتشجيع الطلبة الجديرين، ولتوفير ظروف دراسة أفضل لهم.