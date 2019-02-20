المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صرافة

تساءل مراجع قصد أحد فروع «الإمارات للصرافة» في إمارة عجمان، مقابل لولو هايبرماركت، عن السبب الكامن وراء إغلاق 16 نافذة خدمة «كاونتر» والاكتفاء بعمل أربع، وذلك على الرغم من كثرة عدد المراجعين!

منتجات

لاحظ عملاء لدى محطات وقود «أدنوك» الجديدة غياب المنتجات التي تعودوا عليها في المتجر التابع للمحطات «واحة أدنوك»، إذ تم تغيير المتجر وتوفير منتجات عدة لا يرون أن ثمة حاجة إلى الكثير منها.

قطط

اشتكى سائقون كثرة القطط السائبة في حي داخلي بمنطقة الوصل، حيث تسعى مجموعة من الأفراد إلى إطعامهم من دون وعي بالأضرار التي قد تنجم جراء هذا السلوك الخاطئ، مكررين مناشدتهم للبلدية جهة الاختصاص لإيجاد حل لانتشار هذه القطط.

لوحات

طالب متعامل مع «الإمارات للمزادات» فرع دبي، بتوفير لوحات إرشادية لتسهيل وصول المتعاملين إلى مقره، وعدم الاكتفاء بلوحة المقر، لاسيما أن المقر يقع في منطقة الخور الصناعية (2) التي تكتظ بالشاحنات، ما يسبّب الإرباك للمتعاملين.

إشادة

أشاد سائقون بخطوة القيادة العامة لشرطة الشارقة بوضع رادار ثابت على شارع الذيد باتجاه المدينة (التقاطع رقم 2)، تقليلاً لمخالفات كتف الطريق وردع المخالفين. وكان سائقون قد أبدوا في زاوية «سكيك»، بتاريخ 25 أبريل الماضي، انزعاجهم من سلوكيات البعض على الشارع، إذ إنهم يتجاوزون في أضيق المسافات، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ويعطل حركة المرور، داعين إلى وجود دوريات شرطة، لرصد هذه السلوكيات وتوجيه المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com