شرطة الشارقة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، خدمات جديدة، وذلك بتفعيل نظام التطبيقات الذكية على موقع معهد الشارقة للسياقة الإلكتروني، وتشمل الخدمات الجديدة نظام التسجيل والتعلم الإلكتروني عن بعد للراغبين في الحصول على رخصة القيادة، وفتح ملفات التدريب الخاصة بذلك، تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة في شرطة الشارقة، المقدم حميد سعيد الجلاف، إن الهدف من إطلاق الخدمة الإلكترونية هو مواكبة التطور في مجال الخدمات التي تقدم للجمهور، وتسخير الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم بأسره، في تقديم الخدمات للمتعاملين والحصول عليها بسهولة ويسر، وتشتمل الخدمات التي يحتويها التطبيق الذكي على التعليم الإلكتروني عن طريق حضور المحاضرات النظرية «أون لاين»، مع التحقق من اكتمال الحضور، وضمان شرح الثقافة والمعلومات المرورية بطريقة مرنة وسلسة، والاستعلام عن مواعيد الامتحانات ونتائجها.

كما يمكن دفع الرسوم المقررة على الطالب إلكترونياً، ومتابعة تفاصيلها واستحقاقها، والاستعلام عن تفاصيل وبيانات التسجيل في المعهد، والتي تتضمن بيانات التسجيل الشخصية وبيانات الدورة التدريبية ومعلومات الاتصال، ومتابعة موعد التدريب والمواد المقررة على الطالب خلال فترة التدريب وغيرها من الخدمات.