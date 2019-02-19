المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مشهور

فوجئ سائقون، في الفجيرة، بقيام أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بالتوقف بجانب شارع، ورمي أكياس بها أساور ذهب على السيارات التي تعبر بجانبه، كجزء من إعلان لمحل ذهب في الإمارة، قام أخيراً بعمل تخفيضات، متسائلين عن مدى قانونية مثل هذا السلوك.

رقابة

طالبت متعاملات مع صالونات نسائية، في دبي، إدارة الصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي بتكثيف الرقابة على الصالونات، لمتابعة مدى التزامها بمعايير النظافة، مقترحات القيام بحملات تفتيشية مفاجئة، وذلك بعد ملاحظتهن مخالفة عاملات في الصالونات المعايير التي حددتها الإدارة، والتي قامت بطباعتها، وتم تعميمها على جميع الصالونات.

عروض

طالب متسوقون بتكرار العروض المميزة، التي أطلقتها «حلبة دبي للتزلج»، أخيراً، مقابل 49 درهماً فقط في أيام الأسبوع، بشكل موسمي، عوضاً عن الفترة المحدودة، وضم عطلة نهاية الأسبوع إليها، حتى يتسنى لأكبر شريحة ممكنة الاستمتاع بها.

بطاقات

استنكر مستخدمو بطاقات خصومات، تقدمها جهات عمل حكومية، طلب موظفي الحسابات في مراكز ومحال تجارية، عند إتمام عملية الحساب، إرفاق الهوية بالبطاقة، للتأكد من مطابقة اسم المستخدم، والقيام بتصويرها، والطلب من المستخدم التوقيع عليها، وكتابة رقم الهاتف المتحرك!

مركز

شكت مواطنة اتساخ الحمامات الخاصة بالأطفال الرضع، في أحد مراكز التسوق بدبي، مشيرةً إلى أن المكان المخصص لتبديل ملابس الأطفال يعاني قلة النظافة والاتساخ بشدة، مطالبةً بضرورة الاهتمام بالنظافة، وتشديد الرقابة على العاملات بهذه الحمامات، لضمان سلامة الأطفال، وحمايتهم من الإصابة بالعدوى، جراء هذه الأوساخ.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com