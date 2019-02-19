«طرق دبي» تزوّد حافلاتها بتقنية تحديد الهوية لتعبئة الوقود

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مجموعة «إينوك»، أخيراً تثبيت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) في أكثر من 1300 حافلة عامة، ليتم استخدام هذه التقنية ضمن خمس محطات إيواء الحافلات التابعة للهيئة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية عند تثبيت هذه التقنية في 190 حافلة مطلع العام الماضي.

وتعمل تقنية تحديد الهوية من خلال تثبيت شريحة إلكترونية على فوهة خزان الوقود في الحافلات، وأجهزة القراءة على فوهة مضخة الوقود، ما يضمن تعبئة كل حافلة بالوقود المناسب وفقاً للمتطلبات المحددة مُسبقاً من قبل الهيئة، ويسهم في تمكين فريق عمل الهيئة من وضع قيود محددة حسب الحاجة لتزويد المركبات وأسطول الحافلات بالوقود، ما يتيح وضع حدود لتعبئة الوقود حسب الحجم أو الكُلفة، علاوة على قيود حسب الوقت والمنطقة، بما يكفل تحقيق كفاءة أعلى في متابعة استهلاك الوقود ويضمن الكفاءة التشغيلية للأسطول.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن المبادرة تُضاف إلى سجل المبادرات الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها حسب الخطط المرسومة لتطوير أداء وسائل النقل الجماعي لديها ومنها الحافلات العامة.

وأكد حرص الهيئة على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتطوير عملياتها وخدماتها المختلفة، بما يحقق الاستفادة القصوى من وسائل المواصلات العامة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نحرص على توفير التقنيات المبتكرة لشركائنا الذين يسهمون بدور محوري في مسيرة تطوير وازدهار البنية التحتية في الدولة».