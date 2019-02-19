7 مليارات درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال اليوم الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، العميد الركن محمد خميس الحساني، توقيع صفقات بقيمة تجاوزت الـ7.019 مليارات درهم، خلال اليوم الثاني من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، توزعت العقود المبرمة على ست شركات دولية، و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى نحو 12 مليار درهم، توزعت على 57 شركة محلية ودولية.

وقال الحساني خلال مؤتمر صحافي، إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثاني للمعرض بلغت 5.871 مليارات درهم، تضمنت التعاقد لشراء منصات إطلاق صواريخ، والخاصة بنظام الباتريوت، لمصلحة القوات الجوية والدفاع الجوي، ولتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لمصلحة القوات البرية، فضلاً عن التعاقد لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام الكورنيت لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة. كما تضمنت الصفقات الخارجية التعاقد لتقديم المساندة الفنية لآليات الباتريا لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة، وشراء 30 آلية رينو لمصلحة القوات المسلحة، إلى جانب التعاقد لتقديم الإسناد الفني وتوريد معدات وقطع غيار لمشبهات التدريب البحري لمصلحة القوات البحرية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى نحو 1.148 مليار درهم، شملت التعاقد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لمصلحة القوات المسلحة، والتعاقد لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام استقبال الفيديو لمصلحة حرس الرئاسة، وتوفير قطع الغيار والمواد المستهلكة لمصلحة الصيانة العامة.

كما تم التعاقد لتقديم خدمات وتركيب أهداف ميدان الثقيلة لمصلحة قيادة الطيران المشترك، وتوريد قطع غيار ومعدات لمصلحة القوات الجوية، وتوريد ذخائر خفيفة لمصلحة القوات المسلحة، فضلاً عن التعاقد لتقديم خدمات الصيانة والعمرة، وتوفير قطع الغيار والمواد المستهلكة، إضافة إلى خدمات قطر المركبات (آليات كاتربلر) لمصلحة قيادة الصيانة العامة. وجرى التعاقد أيضاً لتوصيل والقطر للمواد والآليات والمعدات لمصلحة قيادة سلاح التموين والنقل، ولشراء ذخائر خفيفة ومتوسطة لمصلحة قيادة سلاح التموين والنقل، ولتقديم خدمات الاتصالات (خط الشريان) لمصلحة سلاح الإشارة. كما تضمنت صفقات اليوم الثاني التعاقد لتقديم خدمات الإسناد الفني لصيانة وإصلاح الآليات، وتوريد قطع الغيار والمدافع لجميع آليات القوات المسلحة لمصلحة قيادة الصيانة العامة، ولتقديم صيانة أنظمة أمنية وشبكات الحاسب الآلي لمصلحة وحدات القوات المسلحة، ولإنشاء مركز المؤهلات العسكرية لمصلحة مديرية القوى البشرية. وتم التعاقد أيضاً لإنشاء مراكز اللياقة البدنية لمصلحة وحدات القوات المسلحة، وتقديم خدمات ومعالجة النفايات الطبية لمصلحة الخدمات الطبية، وتوفير خدمات الاتصالات وصيانة البرامج والأجهزة الإلكترونية لمصلحة وحدات القوات المسلحة، إلى جانب التعاقد لشراء نظام البث المباشر لمصلحة قيادة الطيران، وشراء الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لمصلحة وحدات القوات المسلحة.