المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فعالية

طلبت إحدى المدارس الخاصة في أم القيوين من أولياء الأمور إعداد وجبات غذائية إيطالية ويونانية لمشاركة أبنائهم في فعالية ضمن برنامج «الأكل العالمي»، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف أغلب الفعاليات التي تنظمها المدرسة، الأمر الذي يشكل بدوره عبئاً مادياً إضافياً عليهم كأولياء أمور.

اقتراح

اقترحت قارئة على إدارة Vox Cinemas فتح شاشات لعرض مختلف الأفلام في الفترة الصباحية، ما بين الساعة التاسعة حتى 12، خصوصاً في الإجازة الأسبوعية، حيث إنها منذ بداية هذه السنة تقريباً، لاحظت أن أغلب مواعيد العروض في الفترة المسائية، ما يحرمها متعة مشاهدة الأفلام في الفترة الصباحية.

إزعاج

شكا قارئ من سكان منطقة كورنيش البحيرة في الشارقة، المقابلة لمسرح المجاز، الإزعاج الكبير الناجم من الحفلات التي تقام على المسرح والتي تستمر لما بعد الساعة الواحدة صباحاً، كما حدث في حفلة راغب علامة بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، مشدداً على أن هذا الأمر يسبب لسكان المنطقة قلقاً شديداً، وعدم قدرة على النوم.

أسعار

طالب قارئ بضرورة مراقبة أسعار السلع في محال السوبر ماركت بمناطق التملك الحر في دبي، نظراً إلى أنها تباع بأسعار مرتفعة جداً بشكل غير مبرر.

نظام

طالب مراجع لبريد الإمارات فرع البدع في دبي، باعتماد النظام الإلكتروني في عملية الانتظار، مشددين على أن الموظفين يحرصون على إنهاء معاملات المراجعين بالترتيب، إلا أن النظام الإلكتروني يضمن تحقيق الأمر بسهولة أكبر.

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