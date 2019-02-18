شركات محلية تلبي احتياجات الأسواق العسكرية بالتنافسية والجودة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

عرضت 1310 شركات محلية وعالمية، خلال فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، والدفاع البحري «نافدكس 2019»، التي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطوّرة، وكذلك عقد شراكات ضخمة بين مختلف الجهات المشاركة، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وشهد المعرض تنظيم عدد من العروض الدفاعية الحية التي تحاكي سيناريوهات مختلفة باستخدام مختلف أصناف الأسلحة والمعدات، إضافة إلى توفير الشركات العارضة لعدد من المنصّات التفاعلية التي تمكّن الزوّار من توظيف التقنيات الحديثة، لتجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد وغيرها.

وشارك في المعرض 170 شركة محلية متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والقطاعات المساندة، فيما يتوقع أن تشهد الدورة الحالية زيادة ملحوظة في عدد وقيمة الصفقات التي تفوز بها الشركات الوطنية.

وعرضت شركات وطنية عدة أحدث ابتكاراتها في مجال الإنتاج العسكري، وحملت علامة «صنع في الإمارات»، حيث قامت على إنتاجها كوادر وطنية تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على التطوير والابتكار.

وكشفت «المراكب لصناعة القوارب»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء وتوفير أنظمة القيادة الذاتية، عن أحدث تقنياتها في مجال القوارب من دون سائق، على رأسها قارب AHM13USV ذاتي القيادة والمسلح، ويبلغ طوله 13 متراً، ويمثل القارب أحد المنتجات التي جاءت ثمرة للتعاون طويل الأمد مع شركة «الحارب مارين» الإماراتية المتخصصة في تصنيع القوارب.

وتعرض «المراكب» قاربها الجديد من طراز AHM11USV البالغ طوله 11 متراً، وذلك للمرة الأولى منذ تصنيعه، ويتكون هذا القارب من الهيكل وأنظمة الدفع، إلى جانب نظامMAP Pro للقيادة الذاتية الحاصل على براءة اختراع.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشيونال غولدن غروب - آي جي جي»، محمد هلال الكعبي، أن «المعرض يعدّ أهم حدث دفاعي عالمي لنقل التقنية والمعرفة الي الدولة، ونحن نعمل إلى جانب بقية الشركات الوطنية على بناء قاعدة صناعية دفاعية متطوّرة، ضمن برنامج الأوفست، الذي يتم من خلاله إقامة صناعات وطنية متعددة المهام، خصوصاً قطع الغيار».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشيونال غولدن غروب»، خليفة محمد البلوشي، إن المجموعة ستبرم اليوم في جناحها اتفاقية مهمة مع شركة الصناعات الصينية الشمالية (نوكينكو)، تنص على التعاون الاستراتيجي مع القوات البرية الإماراتية، لإنشاء مختبر للابتكار في قطاعات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، الذي سيتم افتتاحه في مدينة (أي جي جي) الصناعية بمجمع توازن الصناعي في أبوظبي».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي، نادر أحمد الحمادي، إن «الشركة تحرص على تمكين القوات المسلحة من التركيز على عملياتها الأساسية، من خلال العمل على توفير خدمات الدعم الفني واللوجستي، من صيانة طائرات وإدارة عمليات البحث والإنقاذ وخدمة الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي، إضافة إلى خدمة التدريب».

وكشفت شركة «نمر للسيارات» الإماراتية المتخصصة في تصنيع الآليات العسكرية عن إحدى آلياتها العسكرية (آلية عجبان 447A) متعددة المهام القادرة على تأدية أدوار عسكرية مختلفة، ما توفر مستويات عالية من الحماية ومرونة الحركة.

وعرضت شركة «الجسور» مدرعة (ريدان)، ضمن مشروع مشترك بين شركة «هيفي فيكل اندستريز»، وتتميز المدرعة بأنها مركبة برمائية ذات دفع ثماني من الجيل الجديد، وذات مواصفات تكتيكية وتقنية فائقة.

وعرضت شركة «تاليس» المتخصصة في مجالات الدفاع والطيران والأمن والفضاء، تشكيلة واسعة من حلولها الخاصة بالنظم البرية، والمراقبة الجوية والفضائية، والاتصالات، والقيادة والمعلومات والأمن الإلكتروني.

ورشة متخصصة في طائرات «بلاك هوك»

كشف المركز العسكري المتطوّر للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك» في أبوظبي، عن قرب الانتهاء من بناء ورشة حديثة متخصصة في طائرات «بلاك هوك» بمساحة كيلومتر مربع بالقرب من مطار العين الدولي، وتعدّ الورشة الجديدة متكاملة وقادرة على تقديم الدعم اللازم لأكثر من 35 طرازاً من الطائرات.