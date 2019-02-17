المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حادث

فوجئ مقيم في عجمان بموقف صاحب محل تجاري افتقد، على حد تعبيره، الحس الإنساني، حيث أخذ الأخير بالصراخ على طفل المقيم بعد أن اصطدم عن طريق الخطأ بزجاج المحل ما أدى إلى كسره، وذلك عوضاً عن مساعدة الطفل الصغير الذي أصيب بجروح في وجهه ويده، حتى تم نقل الصغير بالإسعاف إلى المستشفى لإزالة قطع الزجاج التي تجمعت في رأسه، وأدت إلى إصابته بجروح في يده. علماً بأن الخطأ يقع على صاحب المحل الذي فتح الباب للخارج وهو ممنوع، ما دفع المقيم إلى تقديم شكوى عليه في البلدية.

تسجيل

طالب أولياء أمور وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد لإعادة تسجيل الطلبة وحجز المقاعد لهم في المدارس الخاصة، إذ إن بعض المدارس طالب الأهالي، الأسبوع الماضي، بالإسراع بدفع رسوم الحجز قبل إغلاق باب التسجيل.

توعية

لاحظ عدد من السائقين في أم القيوين قيام أمهات بوضع أطفالهن في حجورهن أثناء قيادة المركبات، ما يعرض حياتهم للخطر في حال توقف المركبة بشكل مفاجئ أو وقوع حادث مروري، مطالبين إدارة المرور والدوريات بتكثيف حملات توعوية خاصة بالسائقات للحفاظ على سلامة أطفالهن وسلامتهن في الوقت نفسه.

إشارات

طالب سائقون في دبي بضرورة وضع إشارات مرورية عند مناطق عبور المشاة في الشوارع الداخلية، في محاولة لتحقيق الالتزام المرجو من قبل المشاة، وكذلك السائقين المتهورين على حد سواء، وذلك نظراً إلى المخالفات الخطرة التي يتم ارتكابها.

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