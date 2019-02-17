تحديث قسم الطب النووي في مستشفى الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أفاد مدير مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنجزت مشروع تطوير وتوسعة قسم الطب النووي، بمستشفى الفجيرة بكلفة مليوني درهم، والذي شملت أعماله تحديث المبنى وتوسعته، ورفده بالأجهزة والمعدات الحديثة وجميع متطلبات السلامة، طبقاً لمعايير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأكد أن مشروع توسعة وتطوير القسم، تم إنجازه طبقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، ليتسنى للقسم تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيراً إلى أن القسم يعد إضافة نوعية لمستشفى الفجيرة، باعتباره مرجعاً لمستشفيات الساحل الشرقي، كما تم رفد القسم بأجهزة حديثة، لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدماته التشخيصية والعلاجية.

وأضاف أن أعمال الصيانة والتطوير تضمنت تطوير مختبر تحضير المواد المشعة، وفق معايير الوقاية من الإشعاع، العالمية والمحلية، شملت تغليف المختبر بالرصاص لامتصاص الأشعة، ومنعها من الانتشار، ورفده بأجهزة متطورة، مثل جهاز قياس المواد المشعة وكاشف الإشعاع، وفيوم هود لتحضير المواد المشعة، إلى جانب حاويتين لتخزين المواد المشعة، ونفاياتها، كما شمل التطوير استحداث استراحة للمرضى المحقونين بالمواد المشعة، بالإضافة إلى تغليف غرفة جهاز الغاما كاميرا بالرصاص وعمل ديكور جديد، فضلاً عن إنشاء مكاتب جديدة وأعمال الديكور.

من جانبها، أفادت رئيس قسم الطب النووي، الدكتورة أسماء سعيد خماس، بأن القسم تمكن من التعامل مع 330 حالة تشخيصية وعلاجية، العام الماضي.

وأضافت أن أعمال تطوير القسم تضمنت تزويده بجهاز جديد وحديث للتشخيص، ما مكن القسم من تقديم خدماته بالكفاءة المطلوبة.

أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير تضمنت تطوير مختبر تحضير المواد المشعة.