المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

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رداً على ما نشر في زاوية سكيك بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، حول تساؤل عملاء عما إذا كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد ألغت دفع رسوم مواقف المركبات عبر الرسائل النصية، وذلك بعد تلقيهم رسالة تبلغهم بعدم إمكانية الدفع عبرها، وتوجههم إلى الدفع عن طريق التطبيق الذكي، أكدت الهيئة أن خدمة الدفع عبر الرسائل النصية هي إحدى الخدمات المقدمة، إضافة إلى وسائل الدفع الأخرى، وفي حالة حدوث خلل فني طارئ لدى أي من مزودي خدمة الاتصالات، يتم الرد على العميل باستخدام الوسائل الأخرى، المتوزعة ما بين الدفع بالعملات النقدية وبطاقات «نول» عن طريق جهاز المواقف، وخدمة الرسائل النصية، والتطبيق الذكي، ونظام الاشتراكات، والبطاقات الموسمية التي يمكن شراؤها عن طريق التطبيق.

مراكز

لاحظ سكان في عجمان تزايد عدد المحال التجارية ومراكز التسوق الجديدة في الإمارة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار بعض السلع، بسبب التنافس الكبير بين هذه المراكز لكسب أكبر عدد من الزبائن.

مناهج

شكا ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة صعوبة المناهج التي استحدثتها المدرسة، دون الرجوع إليهم ليتسنى لهم تغيير المدرسة في حال عدم رغبتهم في ذلك، الأمر الذي أضر بمستوى أبنائهم الدراسي، وأسهم في تراجعه.

بنك

جدد عميل أحد البنوك المحلية شكواه من تلقيه اتصالات هاتفية من موظف في البنك، في أوقات وصفها بأنها غير مناسبة، وذلك لإقناعه بالاشتراك في الخدمات الإضافية التي يقدمها البنك لعملائه.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com