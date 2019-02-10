المصدر: دبي-الامارات اليوم.

«فاشينستا»

طالب متابعون لمشاهير التواصل الاجتماعي بمحاسبة مشهورة «فاشنيستا» بالمنطقة الشرقية، لوصفها متابعة بـ«البهيمة»، وذلك بعد أن قامت الأخيرة باتهامها بالكذب لادعائها بأن أحد المنتجات التي قامت بالإعلان عنها استطاع إزالة السواد أسفل عينيها في يوم واحد فقط، مشيرين إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة على حسابات المشاهير التي تروج إعلانات مزيفة تسهم في تضليل المتابعين.

حروق

فوجئت مريضة بعد خروجها من عملية أجريت لها في مستشفى حكومي في دبي، بوجود حروق على فخذها من الدرجة الثانية مع تشوه للمنطقة، وقدم الطاقم الطبي اعتذاره على هذا الخطأ الذي نجم عن وضع جهاز على فخذها ظناً منهم أنه لا يعمل، وهو الذي أدى لهذه الإصابة والتشوه، مطالبة بضرورة توعية الأطباء بالآثار السلبية للتصرفات غير المسؤولة التي تعرض حياة المريض للخطر عوضاً عن حمايتها.

إيجار

طالب مستأجر بضرورة تجاوب الملاك مع عوامل العرض والطلب في السوق العقارية، حيث مازال الكثير منهم يفضلون إغلاق الوحدات السكنية لفترات زمنية على تأجيرها بأسعار أقل من المعتاد.

مطار

شكا قائد سيارة قيام أحد أفراد الأمن العاملين بالمطار بمحيط مطار الشارقة بأخذ رقم لوحة السيارة الخاصة به عبر هاتفه المحمول، وعندما تساءل منه لماذا أخذ الرقم أفاده بأنه ارتكب مخالفة. المشكلة هنا ليست في المخالفة ولكن في الشخص الذي يأخذ المخالفة عبر هاتفه وهل هو مصرح له أم لا، فضلاً عن كونه على علم بقانون المرور أم لا.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com