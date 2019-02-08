شرطة الشارقة تطرح 111 رقماً مميزاً للبيع إلكترونياً

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن طرح 111 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصة عن طريق خدمة البيع المباشر الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وتشمل باقة الأرقام التي تم طرحها من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، أمس، 65 لوحة رباعية، و46 لوحة خماسية، وجميعها من «الفئة الثالثة».

وتمتاز الأرقام المطروحة ضمن الباقة بتنوعها وتدرّج أسعارها من 10 آلاف درهم إلى 2500 درهم. ويُعتبر الرقم 1440 هو الأغلى في المزاد، وهو يُصادف تاريخ السنة الهجرية الحالية، تليه الأرقام (1091 – 1160 – 3930 – 30306 - 33223)، التي تبلغ قيمة كل واحد منها 8000 درهم. وقال نائب مدير عام العمليات المركزية مدير مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة الشارقة، العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود، إن طرح الباقة الجديدة من الأرقام المميزة عن طريق خدمة البيع الإلكتروني المباشر، يندرج في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، المتمثل بضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز رضا المتعاملين.