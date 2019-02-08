وزراء ومسؤولون: الغاف عنوان الاستقرار والسلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد وزراء ومسؤولون باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شجرة الغاف شعاراً لـ«عام التسامح»، باعتبارها عنوان الاستقرار والسلام.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، في تغريدة له على «تويتر» إن «اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شجرة الغاف رمزاً وطنياً لـ(عام التسامح)، يزيدنا إصراراً على التمسك بهذه الشجرة، التي تُشكّل عنصراً مهماً في بيئتنا المحلية وإرثنا الوطني، ورمزاً للصمود والعطاء.

وأضاف الزيودي قائلاً: سنعمل من أجل المحافظة عليها وعلى كل شجرنا المحلي وضمان استدامتها.

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية العليا لـ«عام التسامح» نورة بنت محمد الكعبي «تحت ظلال الغاف الوارفة اجتمع أجدادنا، واليوم نجتمع تحت ظلالها لنرسخ التسامح ثقافة مجتمعية وعادة يومية في نفوس أجيال المستقبل».

وأكدت أن شجرة الغاف أفضل رمز للتسامح، فكما تجمّع أجدادنا تحــــت شجر الغاف وسط الصحراء، نجتمع اليوم لترسيخ التسامح والسلام في وجدان شباب المستقبل، لنرسم لهم طريق التعايش والاستقرار، من خلال برامج عمل مستدامة تؤسس لجيل التسامح والمحبة.

وتابعت أن «الغاف والتسامح مفهومان مرتبطان بقيم الإمارات وموروثها الثقافي والحضاري، وهما إرث مستمد من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فهو من غرس التسامح والمحبة في نفوس أبنائه، وهو أيضاً من غرس أشجار الغاف في ربوع وطننا».

وأشارت الكعبي إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع المؤسسات الوطنية في الدولة، بهدف تنفيذ محاور «عام التسامح»، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، ووطناً يزخر بالتنوع والتعايش بين أفراد مجتمعه.

وأكدت المديرة العامة لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أن شجرة الغاف «هي خير تمثيل لـ(عام التسامح) بأسمى صوره، قائلة إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي رعى التسامح وغرسه قيمة وطنية، هو ذاته من حافظ على شجرة الغاف ورعاها، لتكون ثروة طبيعية وطنية مستدامة على يد خير خلف لخير سلف.

واعتبر مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، حمد بن كردوس العامري، أن قيم العطاء والسلام والتنوّع تتجسد في شجرة الغاف الوطنية، التي ستكون شعار «عام التسامح»، وفقاً لما اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد برنامج الشيخ زايد للإسكان على صفحته في «تويتر» أن شجرة الغاف عنوان الاستقرار والسلام في الصحراء، مشيراً إلى أنها تمتلك القدرة على التعايش والتأقلم مع البيئة الصحراوية، وتجمعنا مع العديد من دول العالم، التي تزرع شجرة الغاف بمسميات مختلفة.

- شجرة الغاف رمزاً وطنياً لـ«عام التسامح»، وعنصراً مهماً في البيئة المحلية وإرثاً وطنياً.