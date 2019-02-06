المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسوم

تساءل مراجع عن السبب الكامن وراء طلب مستشفيات خاصة في الدولة رسوم قيمة إدخال المريض إلى غرفة العمليات مقدماً، وذلك قبل إصدار الفاتورة النهائية، التي يتحمل فيها المريض نسبة 20%، في ظل موافقة التأمين على تحمل التكاليف الأخرى.

هوية

لاحظ مقيم أنه على الرغم من الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة لشؤون الأجانب في دبي، يتأخر فترات طويلة إصدار بطاقة الهوية، رغم صدور الإقامة، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة من صاحبها.

حدائق

طالب سكان في الشارقة إدارة البلدية بتمديد موعد إغلاق الحدائق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الساعة 12 منتصف الليل، بدلاً من الـ10 مساءً، وذلك حتى يتسنى لهم قضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلاتهم.

إزعاج

طالب سكان في إمارة أم القيوين دائرة الأشغال العامة بإلزام سائقي صهاريج الصرف الصحي بعدم شفط مياه المجاري من البنايات السكنية بعد الساعة الثامنة ليلاً وقبل الساعة السادسة صباحاً، إذ إن مرورهم في هذه الأوقات يتسبب في إيقاظ الأطفال من نومهم، وقلق أهاليهم، نظراً للصوت المزعج الذي تصدره للصهاريج.

أسعار

اقترح متسوق في سوق الجبيل بالشارقة تنويع أسعار السمك، إذ إن من المتعارف عليه وجود اختلاف في الأسعار اعتماداً على معايير مختلفة، منها منشأ السمك، وتوقيت اصطياده، وغيرها.

مشاة

تساءل سائق في الشارقة عن التأخر في إنجاز جسر المشاة في شارع الملك فيصل، رغم حيوية المنطقة واحتياجها لهذا الجسر الذي يسهل حركة عبور المشاة.

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