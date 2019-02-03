المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تقديم مواعيد صرف المعاشات التقاعدية، خلال العام الجاري 2019، إلى يوم السابع والعشرين من كل شهر، بدلاً من التاسع والعشرين، بالإضافة لتقديم مواعيد صرف شهري سبتمبر وديسمبر إلى السادس والعشرين، وشهري أبريل ويوليو إلى الخامس والعشرين، حيث يوافق السابع والعشرون من هذه الأشهر الأربعة أيام عطلات رسمية. وأوضحت أن تقديم مواعيد الصرف يأتي استجابة من الهيئة لطلبات المتقاعدين، الذين أبدوا رغبة في تقديمها، بحيث تلبي الالتزامات المعيشية للأسرة، وتتوافق مع مواعيد الالتزامات التي على المتقاعد الوفاء بها شهرياً.

وأكدت الهيئة أنها تتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات بالنسبة للمتقاعدين والمستحقين، والفئات المستفيدة كافة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات، مشيرة إلى أنه يستفيد من تقديم مواعيد صرف المعاشات 15 ألفاً و880 متقاعداً و7092 مستحقاً من التابعين للهيئة، بالإضافة إلى 1711 متقاعداً و4568 مستحقاً من المدنيين و5954 متقاعداً و4653 مستحقاً من العسكريين، الذين تدير الهيئة ملفاتهم، وتصرف معاشاتهم من وزارة المالية.