المصدر: الامارات اليوم - دبي

«زمزم»

شكا مسافر تأخر وصول عبوات مياه زمزم للقادمين من مكة المكرمة على مطار دبي الدولي، حيث تصل هذه العبوات عادةً بعد فترة من وصول حقائبهم، مطالباً بضرورة العمل على حل هذه الإشكالية التي تتسبب في تأخر وصولهم إلى منازلهم وزيادة عناء السفر عليهم.

عروض

شكا متسوق تسبب تخفيضات في محل بالفجيرة في ازدحام مروري خانق، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي حظي به من قبل متسوقون جذبتهم الأسعار الخيالية التي قدمها المحل في عروضه، مشيراً إلى أن الازدحام والفوضى التي نجمت عنه لم يتم ضبطها إلا بعد تدخل دوريات شرطة المرور، مطالباً بضرورة إلزام المحال التي تطلق العروض التخفيضية بوضع آلية محددة للشراء لكل متسوق، بدلاً من العشوائية التي تنجم عن غيابها.

زي

لاحظ مراجعون لمستشفيات وعيادات في مناطق مختلفة مغادرة كوادر طبية بملابسهم الرسمية، واستخدامهم للمواصلات العامة، متسائلين عن مدى قانونية هذا التصرف وسلامته، لاسيما في حال معاودتهم ارتداء الملابس ذاتها في اليوم التالي في عملهم.

قمامة

لفت قارئ إلا أنه، على الرغم من تكثيف بلدية عجمان في الآونة الأخيرة حملات التنظيف بالساحات الرملية بين الأبراج والبنايات، يلجأ البعض إلى إلقاء قاذورات وقمامة في الشارع دون أي إحساس بالمسؤولية، خصوصاً بعد أن شاهد هذا السلوك غير الحضاري بنفسه جراء إلقاء سائق قمامة من سيارته، مطالباً بضرورة مخالفة هؤلاء المستهترين الذين لا يكترثون للمجهود الكبير الذي يبذله عمال النظافة بشكلٍ مستمر.

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