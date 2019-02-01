«مواصلات الإمارات» تبيع 5003 مركبات في 2018

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

باعت «مواصلات الإمارات»، من خلال مركز الوطنية للمزادات، 5003 مركبات خلال المزادات التي تم تنظيمها خلال 2018.

وضمّت المزادات مجموعة متنوعة من مركبات الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد، شملت المركبات الثقيلة والخفيفة، والمركبات ذات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية، التي تتضمن مركبات بيك أب، وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة، مثل مركبات الإسعاف.

وقال مدير مركز الوطنية للمزادات، سلمان محمد إبراهيم، إن المركز نفّذ 47 مزاداً خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المركبات المطروحة في هذه المزادات 7703 مركبات، بيع منها 5003 مركبات، أي تم بيع نحو 65% من المركبات المطروحة، بارتفاع في نسبة نمو مبيعات المركبات بلغ 3.2% مقارنة بعام 2017. وأفاد بأن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة، وضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، أثمرت تعزيز ثقة المتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد ومعظم تجار السيارات في الدولة وخارجها، بالخدمات التي يقدّمها المركز، كما انعكس ذلك في توسيع قاعدة المتعاملين معها، حيث بلغ عدد المسجلين الجدد في الموقع أكثر من 3200 متعامل في 2018.

وأضاف أن المركز يتيح للجمهور المشاركة في المزادات عبر الموقع الإلكتروني www.alwataneya.ae.