المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحذيرات

وجّه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أخيراً، تحذيراً لبعض الإعلاميين من إيران بسحب بطاقاتهم في بطولة كأس آسيا 2019، وذلك بسبب تجاوزهم المتكرر في حق صحافيين آخرين من داخل الدولة وخارجها في المنطقة المُختلطة الخاصة بالإعلاميين بعد مباريات البطولة، للحصول على أولوية التصريحات من اللاعبين.

مشاة

شكا قارئ عدم احترام المشاة وإعطائهم الوقت الكافي للعبور من قبل بعض السائقين في «إنترناشيونال سيتي» بدبي، مطالباً الجهة المختصة بضرورة الوقوف على هذه المشكلة ومعاقبة المخالفين، والعمل على وضع كاميرات مراقبة لمخالفتهم وردعهم عن تكرار مثل هذا السلوك غير الحضاري.

أعلام

دعا زوار مهرجان سلطان بن زايد التراثي إلى رفع مستوى تعليق الأعلام على أعمدة الإنارة الواقعة على شارع سويحان، حيث إن ارتفاعها غير المناسب لا يوفر الجمال المطلوب لرفرفة الأعلام في الجو بشكل واضح.

«تهذيب»

لفت قارئ إلى ضرورة تهذيب الشجرة التي تغطي اللوحة الإرشادية القريبة من محطة إيبكو في شارع المنخول، حيث إن أغصانها لا تسمح للسائقين بقراءة ما تحمله من إرشادات، أسوةً بالأشجار المهذبة التي تزين شوارع المدينة بشكل عام.

سرعة

طالب مرتادو شارع الكويت في عجمان بضرورة العمل على حل مشكلة السرعة الزائدة في الشارع لبعض السائقين المتهورين، خصوصاً أن به الكثير من إشارات المشاة، ما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر.

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