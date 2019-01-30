«تنفيذي الشارقة» يعتمد أسماء 816 مستفيداً من تحويل الدعم السكني إلى منح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، القائمة الأولى للمستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القروض إلى فئة المنح، وعددهم 816 شخصاً.

وجاء الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع سقف استحقاق المساعدات السكنية لفئة المنح، لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم، في إطار حرص سموّه على توفير أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم لأهالي إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لعام 2018، واستعرض رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2018، والقرارات والتعاميم التي درستها اللجنة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.

ولفت بن خادم إلى إنجازات اللجنة على صعيد الأداء لحل المشكلات التي تعترض سير عمل موظفي حكومة الشارقة بشكل عام، بما يتماشى مع سياسة الإمارة في تطوير وتأهيل الكوادر الوظيفية، وتوفير البيئة المثالية للعاملين لتحقيق أفضل أداء في المؤسسات كافة.

كما اطلع المجلس على تقرير مفصل تناول إنجازات وإحصاءات مطار الشارقة الدولي لعام 2018، واستعرض رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، في التقرير إحصاءات حركة الشحن والنمو المتحقق في أعداد المسافرين مستخدمي المطار، حيث بلغت حركة المسافرين العام الماضي 12 مليون مسافر، بزيادة 6% على عام 2017.

وكشف المدفع عن خطط التطوير والتوسعة المستقبلية لمطار الشارقة الدولي، من بينها مشروع توسعة مبنى المسافرين، التي سترفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر في عام 2025.

ودعا المجلس الهيئة إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التطور والتحديث، تماشياً مع استراتيجية الإمارة في الارتقاء بجميع الخدمات وتنميتها.

واطلع المجلس على نظام الإدارة المتكامل لهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وقدم رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، خالد جاسم المدفع، عرضاً تفصيلياً لنظام الإدارة تناول أسس التطوير الشامل بالهيئة، ومراحل تطبيق التميز المؤسسي، وتصميم وتطبيق نظام الإدارة المتكامل وفق متطلبات المواصفات القياسية العالمية.

واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الإعلامي، تفاصيل المشروع، وما تضمنه من أهداف واختصاصات الهيئة، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية، وفق ما هو معمول به في إمارة الشارقة في إصدار القوانين.

وضمن ما استجد من أعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري بشأن إنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»، والقرار بتشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوّعي.

-«تنفيذي الشارقة» اطلع على تظلمات وشكاوى ضمن تقرير للجنة العليا للموارد البشرية.