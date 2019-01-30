آلية مفصّلة لتقييم الموظف المنقول والمُعار والمنتدب في حكومة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حدّدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي آلية مفصلة لتقييم أداء الموظف المنقول داخل الدائرة وخارجها، والمعار والمنتدب، لضمان حصوله على تقييم أداء دقيق وعادل، كما أعطت ميزات خاصة للموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية، وفق الدليل الإجرائي لإدارة أداء موظفي حكومة دبي، الذي أصدرته الدائرة.

وأوضحت الدائرة أن الدليل الجديد تناول تقييم أداء الموظف المنقول داخل الدائرة، إذ أوكل نظام إدارة الأداء الرئيس المباشر تقييم أداء أي موظف قبل نقله إلى وحدة تنظيمية أخرى في حال كان الموظف المنقول أمضى في العمل تحت إشرافه خلال سنة التقييم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس المباشر اعتماد نتيجة التقييم من المدير المراجع، ورفعها لإدارة الموارد البشرية في الدائرة.

وبحسب الدليل فإنه في حال أمضى الموظف ستة أشهر فأكثر لدى الوحدة التنظيمية المنقول إليها، يتولى الرئيس المباشر لهذه الوحدة تقييم أداء الموظف عن السنة بأكملها، مع الأخذ بعين الاعتبار نتيجة تقييم أدائه عن الفترة التي قضاها في الوحدة التنظيمية المنقول منها، أما إذا تم نقل الموظف أكثر من مرة خلال سنة التقييم، وقضى في كل وحدةٍ مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر فيكون تقييم أدائه المعتمد للسنة ناتج متوسط التقييم الذي حصل عليه في كل مرة، وتُحتسب نتيجة تقييم أداء الموظف ضمن نسب توزيع الوحدة التنظيمية التي نُقل إليها.

وبين الدليل الإجرائي أنه إذا تم نقل الموظف خلال سنة التقييم إلى دائرة أخرى تخضع لأحكام القانون، فيتولى الرئيس المباشر في الدائرة المنقول منها تقييم أدائه عن الفترة التي قضاها في العمل لدى هذه الدائرة، شريطة أن يكون قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من سنة التقييم، وعلى الرئيس المباشر اعتماد نتيجة التقييم من المدير المراجع، وإخطار إدارة الموارد البشرية في الدائرة بها خطياً، وعلى الدائرة إرسال نتائج تقييم الأداء الخاصة بالموظف إلى الدائرة المنقول إليها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ النقل، وعلى الرئيس المباشر في الدائرة المنقول إليها الموظف وضع خطة أداء جديدة للموظف المنقول خلال عشرين يوم عمل من تاريخ مباشرته العمل، وتقييم أدائه وفقاً للخطة الجديدة.

وفي ما يتعلق بتقييم أداء الموظف المعار، فقد بين الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي بأن تتولى الجهة المُعار إليها الموظف تقييم أداء الموظف المُعار عن الفترة التي يقضيها في العمل لديها، وموافاة الدائرة المُعار منها بنتيجة التقييم، ويتم إعداد تقرير الأداء السنوي للموظف المُعار من قبل الجهة المُعار إليها، وتزويد الدائرة المُعار منها بنسخة من التقرير في نهاية كل عام، وإذا أمضى الموظف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تتولى الجهة المُعار منها تقييم أدائه عن تلك الفترة والاحتفاظ بها في ملفه، وتتولى الدائرة المُعار منها الموظف تقييم أدائه عن الفترة التي قضاها في العمل لديها بشرط ألا تقل هذه الفترة عن ستة أشهر خلال سنة التقييم.

وأشار الدليل إلى أنه في حال تم ندب الموظف بشكل كلي إلى دائرة أخرى، تتولى الدائرة المُنتدب إليها تقييم أداء الموظف خلال فترة الندب، وتزويد الدائرة المُنتدب منها بنسخة من هذا التقرير خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة الندب، وفي حال تم ندب الموظف بشكل جزئي إلى دائرة أخرى، بالإضافة إلى قيامه بمهام وظيفته الأصلية، فيتولى رئيسه المباشر في الوظيفة الأصلية تقييم أدائه بصرف النظر عن مدة الندب، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المهام والمسؤوليات التي قام بها وملاحظات مدير الوحدة التنظيمية للوظيفة المُنتدب إليها، وإمكانية تعديل خطة الأداء في حال كانت مدة الندب تزيد على ثلاثة أشهر.

وأعطى نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي الصلاحية للرئيس المباشر لتقييم أداء الموظف المعيّن للمرة الأولى خلال فترة الاختبار، وفقاً لنموذج خطة الأداء وإجراءات النظام، وأكد النظام ضرورة قيام الرئيس المباشر بإعداد خطة الأداء خلال عشرة أيام عمل من تاريخ مباشرة الموظف لعمله، ويُراعى خلال فترة الاختبار الاستمرارية في عملية رصد نقاط القوة والتطوير المتعلقة بأداء الموظف، وفي حال تم تثبيته في الوظيفة يدخل تقييم فترة الاختبار ضمن دورة التقييم السنوية، ويجوز للجهة المختصة إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار في ضوء نتائج تقييم أدائه، ويجوز للجهة المختصة إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار في ضوء نتائج تقييم أدائه بناءً على توصية من الرئيس المباشر والمدير المراجع.

وبيّن الدليل الإجرائي أنه لا يتم تقييم أداء الموظف في حال تغيّبه عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر لأي سبب مشروع، سواء كان بسبب حصوله على إجازة مرضية أو إجازة دراسية، أو في حال كان الموظف قد تم حبسه احتياطياً أو لأي سبب آخر، على أن يحصل الموظف في هذه الحالة على نتيجة تقييم «يفي بالتوقعات» عن سنة التقييم التي تغيّب فيها، وتدخل نتيجة التقييم هذه ضمن نسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء للدائرة.

ويحصل الموظف المُلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية على نتيجة تقييم الأداء ذاتها التي حصل عليها خلال السنة التي سبقت التحاقه بالخدمة، على ألّا يقل التقييم في سنة التغيّب عن تقييم «يفي بالتوقعات»، وتدخل نتيجة التقييم ضمن نسب توزيع نتائج تقييم الأداء للدائرة.

- لا يتم تقييم أداء الموظف في حال تغيّبه عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر.

- يحصل المُلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية على نتيجة تقييم السنة السابقة.