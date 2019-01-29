«الأرصاد» يتوقّع انخفاض درجات الحرارة غداً

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل غداً، لافتاً إلى أن اليوم يسود طقس مغبرٌّ أحياناً، وغائم جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب في المساء والليل على السواحل والمناطق الشمالية، والرياح جنوبية شرقية، تتحول آخر الليل إلى شمالية غربية على البحر غرباً، معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي، قد يضطرب آخر الليل، ومتوسطاً في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس غد الأربعاء سيكون رطباً صباحاً غرباً، يصبح مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر من 20 إلى 30، تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏‏س، البحر مضطرب في الخليج العربي، ومتوسط يضطرب أحياناً في المساء في بحر عمان. وذكر المركز أن طقس الخميس سيكون رطباً، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/‏‏‏‏‏س.

والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان، فيما تكون هناك فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف الجمعة.