حاكم الشارقة يعتمد زيادات نوعية لمستفيدي الإعانات الاجتماعية

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقترحاً بمنح زيادات نوعية، كخدمات داعمة اجتماعياً، لبعض مستفيدي الإعانات الاجتماعية، من الفئات الأكثر حاجة.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مقترحاً لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي، لمستفيدي الإعانات الاجتماعية.



وأوضحت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف المري، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر في إذاعة الشارقة، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد منح زيادات نوعية، كخدمات داعمة اجتماعياً، لبعض المستفيدين الأكثر حاجة، على الشكل التالي:



1- منح المستفيدين من أرباب المنازل، مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل، بمبلغ 3 آلاف درهم شهرياً، ورفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية، من 7280 إلى 10280 درهم للفرد.



2- منح المستفيدين طريحي الفراش، من كبار المواطنين والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية، مساعدة اجتماعية، كبديل للرعاية الصحية، بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين و200 ألف درهم.