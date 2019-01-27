المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مركبات

لاحظ سكان في عجمان وجود مركبات قديمة تركها أصحابها لفترات طويلة في المواقف العامة، ما أدى إلى تجمع الأتربة عليها بشكلٍ كبير، الأمر الذي يشوّه المظهر العام، ويعكس سلوكاً غير حضاري، مطالبين الجهات المعنية بضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لمخالفة أصحاب هذه المركبات.

تنظيف

طالب متسوقون بوضع آلية خاصة لعملية تنظيف السيارات في مراكز التسوق والجمعيات التعاونية في دبي، نظراً للإزعاج الكبير الذي يسببه لهم عمال التنظيف، من خلال الاندفاع نحو سياراتهم، والإصرار على مساعدتهم في عملية صفّها، في محاولة للحصول على موافقة مسبقة لتنظيف السيارة، أو الحصول على إكرامية.

إرشاد

أبدت سائقة انزعاجها من خدمة إرشادات الطريق التي توفرها اتصالات لمستخدميها على الرقم «700017000»، إذ قام الموظف بإرشادها إلى طريق لا يمكن من خلاله الوصول إلى المكان المقصود، رغم قربها منه، ما اضطرها إلى العودة مجدداً إلى المكان الذي انطلقت منه، والاتصال مجدداً بالخدمة، ليكرر الموظف الثاني الخطأ ذاته، مطالبةً بضرورة الوقوف على المشكلة المتمثلة، كما ذكرها لها الموظف الأول، في عدم ظهور المعلومات الخاصة بتفاصيل اللوحات الإرشادية لديه. خصوصاً أن هذه الخدمة مدفوعة، وليست بالمجان، تُقدم لمستخدميها مقابل ثلاثة دراهم و15 فلساً للدقيقة الواحدة.

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