إشهار جمعية «سفراء الإمارات» لتعزيز التسامح

المصدر: عجمان - وام

حصلت جمعية سفراء مجلس الإمارات، أول من أمس، على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز روح التسامح في المجتمع.

وقال رئيس الديوان الأميري في عجمان، الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، إن الجمعية تهدف إلى تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وثقافية منوعة لشرائح المجتمع كافة، مع التركيز على الشباب.

وأفاد رئيس اللجنة التأسيسية في الجمعية، الدكتور عبدالله سالم الوحشي، بأن الارتقاء بالحياة الاجتماعية، وتقديم الدعم في العمل التطوعي لفئات المجتمع المختلفة في شتى المجالات، وتعزيز روح التسامح، أهداف رئيسة للجمعية، إضافة إلى تفعيل المشاركة الشبابية في دعم مسيرة التنمية.