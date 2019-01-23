الامارات تحقق أمنية فتاة لبنانية من أصحاب الهمم

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

استجابت لجنة استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019) لحالة إنسانية عاجلة في بيروت، حيث زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سعيد الشامسي، يرافقه الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، المهندس أيمن عبدالوهاب، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ميشال الخوري، منزل الفتاة من أصحاب الهمم ريتا حجار، وقدم لها دعوة للمشاركة كضيفة شرف في الألعاب التي تعقد من 14 إلى 21 المقبل، والتي تمثل أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم في عام 2019.

وقام الوفد بنقل ريتا من منزلها غير المؤهل إلى منزل آخر، تم تجهيزه بكل الاحتياجات والمقومات اللازمة التي تلبي احتياجات وضعها الصحي، وذلك سعياً لتسهيل اندماجها في المجتمع، وتلبية لطلبها بأن تتمكن من العيش في ظروف أفضل، حيث استجابت الإمارات فوراً، عبر توفير كامل الدعم المطلوب، بإشراف سفارة الدولة في بيروت.