المصدر: دبي-الامارات اليوم

رادارات

طالب مواطنون في الفجيرة بضرورة وضع رادارات في الشوارع التي تخضع للصيانة حالياً، نظراً للتصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض الشباب، وذلك من خلال القيادة بسرعة زائدة في أماكن التحويلات، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين من سائقي المركبات للخطر.

شكوى

شكت مواطنة محل تخفيضات بالفجيرة، رفض استرجاع لعبة إلكترونية بقيمة 300 درهم، بحجة عدم وجود ضمان عليها، وذلك على الرغم من أن اللعبة لا تعمل منذ اليوم الأول لشرائها.

خدمات

لاحظ عدد من مستخدمي خدمات «أدنوك» لغسيل السيارات، بإمارة الشارقة، سوء خدمات التنظيف، حيث يتعجل العاملون في عملية التنظيف، بغية الانتهاء منها بسرعة، رغم عدم جفاف السيارة من الماء.

عروض

كرر متسوقون في دبي مول شكاواهم من ظاهرة انتشار موظفي بيع العطور في معظم أماكن المول، وإلحاحهم الشديد على تسويق منتجاتهم، واختبارها بطريقة مستفزة لبعض الناس، إذ تفسد عليهم الاستمتاع بتجربة التسوق.

أجرة

شكا سائقون في الشارقة رعونة قيادة سائقي سيارات أجرة، حيث يقودون مركباتهم بتهورٍ وطيش، فضلاً عن استخدامهم الأنوار الأمامية والزمور بشكلٍ مبالغٍ فيه، مطالبين بضرورة فرض رقابة عليهم، ومخالفتهم على هذه التصرفات المتهورة، التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

مخالفة

فوجئت سائقة في دبي بتعرضها لمخالفة مواقف من قبل هيئة الطرق والمواصلات بقيمة 150 درهماً، رغم دفعها للرسوم المستحقة، واستلامها رسالة نصية على هاتفها المتحرك تؤكد قبول الرسوم.

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