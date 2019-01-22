«طرق دبي» تسحب السيارات المهملة حول مراكز التسجيل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حملات تفتيشية على عدد من مراكز تسجيل المركبات، بالتعاون مع الشرطة، والبلدية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بهدف الحد من الظواهر غير الحضارية التي تحدث في محيط المراكز، مثل تجارة السيارات، ووجود مركبات دون أرقام، وتم سحب السيارات المهملة.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال السادة، إن إطلاق الحملة جاء بعدما لوحظ وجود ظواهر غير قانونية تتنتشر حول مناطق عدد من مراكز تسجيل المركبات، منها بيع وشراء المركبات، ووجود سيارات دون أرقام، وتجمُع مركبات قطر المركبات، ما يشوّه المظهر الحضاري.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، منها تحرير مخالفات، وسحب المركبات المهملة، ووضع الملصقات، وغيرها، وذلك من قِبل الهيئة والبلدية وشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية كل حسب تخصصه في هذا المجال، لافتاً إلى أنه تم سحب 121 مركبة.