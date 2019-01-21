رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - بصفته حاكما لإمارة أبوظبي - مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونص المرسوم على عضوية .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة واللواء فارس خلف المرزوعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

كما أصدر سموه مرسوما أميريا بتكليف جاسم محمد بوعتابه الزعابي بمهام رئيس دائرة المالية بالإنابة.