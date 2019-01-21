المصدر: دبي-الامارات اليوم

تجاوب

تجاوباً مع ما نشرته زاوية سكيك بتاريخ 9 يناير الجاري تحت عنوان «مشاة»، بخصوص مطالبة سكان في الشارقة الجهات المعنية بضرورة تخصيص ممرات للمشاة على شارع التعاون، بين مبنى إكسبو الشارقة وجسر القصباء، وذلك في ظل وجود ممر واحد فقط، وبُعْد المسافة بين المكانين، ذكرت إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وجود مشروع لعمل معبر مشاة في الموقع المذكور.

تعبيد

طالب سائقون بضرورة تعبيد الممرات الترابية الموجودة في المناطق السكنية خلف شارع دمشق بمنطقة القصيص في إمارة دبي، نظراً لما تسبّبه هذه الممرات من مشكلات للمركبات، خصوصاً عند سقوط الأمطار.

حساب

لفت عميل لدى بنك المشرق إلى استمرار مشكلة في حسابه، حيث تم تجميده بسبب عدم تحديث البيانات، وعلى الرغم من قيامه في 10 يناير الجاري بإجراء التحديث اللازم، إلا أنه لم يتم حل المشكلة ولم يتواصل معه أحد، الأمر الذي اضطره إلى تقديم شكوى لخدمة العملاء، ولكن دون أي ردّ شافٍ حتى الآن من قبل الإدارة.

شكاوى

فوجئ سائق أراد الإبلاغ عن مخالفة تاكسي بدبي يقوم صاحبه بتجاوز المركبات مستخدماً كتف الطريق، بعدم وجود خيار الشكاوى والملاحظات في القائمة الأولى الخاصة بمركز الاتصال رقم 80099090، مطالباً بتسهيل الأمر على السائقين في الإبلاغ عن المخالفات، ووضع خيار الشكاوى والملاحظات في قائمة الخيارات، نظراً لدوره البالغ في الردع والحفاظ على السلامة العامة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com