محمد بن زايد يستقبل فريقي عمل مبادرة «عام زايد» ومشروع «صرح زايد»

المصدر: العين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر المقام في مدينة العين فريقي عمل مبادرة عام زايد ومشروع صرح زايد المؤسس.

وأشاد سموه بجهود الفريقين وجميع الفرق التي أسهمت في نجاح مبادرة عام زايد وإنشاء صرح زايد المؤسس، الذي يُعد صرحاً وطنياً بما يحمله من مآثر وقيم زايد.

وتبادل سموه مع الفريقين الحديث حول مبادرة عام زايد وصرح زايد المؤسس ودورهما في نقل موروث زايد وإنجازاته الاستثنائية، التي حققتها شخصية استثنائية تركت بصمة خالدة في الإرث الإنساني والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأعرب عن فخره بدور الكفاءات الوطنية التي تخلد قيم ورؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقوالها وأعمالها في حب الوطن والانتماء إلى ترابه والعمل لأجل رفعته.

من جانبه، أعرب الوفد عن بالغ سروره بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدين بالاهتمام الذي يوليه سموه بأبناء الوطن وإبراز دورهم وتمكينهم، مؤكدين أن ثقة سموه بهم تُعد دائماً حافزاً مهماً لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام بكفاءة واقتدار، ليكونوا عند حسن ظن القيادة في خدمة وطنهم وإبراز الوجه الحضاري لمجتمعهم.

حضر مجلس قصر المقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.