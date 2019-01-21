«طرق دبي» تطلق 6 خطوط جديدة للحافلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، ستة خطوط جديدة للحافلات العامة، وطوّرت خطًّا آخر، لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل الإمارة ومع الإمارات الأخرى، بما ينسجم والطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة.

وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، عادل شاكري، حرص المؤسسة على توسيع وتطوير شبكة خطوط الحافلات داخل دبي، وشبكة الحافلات التي تربط دبي بالإمارات الأخرى، لافتاً إلى أنها تجري بين فترة وأخرى دراسات ومسوحاً ميدانية للوقوف على احتياجات مستخدمي وسائل النقل الجماعي في الإمارة من خدمات النقل الجماعي، لتلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح شاكري أن «الخطوط الستة الجديدة للحافلات هي: خط (E411) الذي ينطلق من محطة مترو اتصالات إلى إمارة عجمان، وخط (F02) من محطة مترو اتصالات إلى منطقة محيصنة، وخط (50) من المدينة العالمية محطة السوق الصيني (2) إلى (بوابة الخيل 1) عن طريق واحة السيليكون ومول دبي والخليج التجاري. كما قلَّلنا زمن التقاطر من (60) دقيقة إلى (30) دقيقة على خط (F55) بين محطة مترو ابن بطوطة ومطار آل مكتوم».

وأضاف: «أما الخطوط الثلاثة الأخرى الجديدة، فيتم تشغيلها أيام الجمعة فقط، وهي: خط (118) من محطة مترو الراشدية إلى محطة العوير للحافلات، وخط (34) من محطة مترو اتصالات إلى سكن العمال برايان الخوانيج (2) عن طريق محطة حافلات القصيص، وخط (56) من محطة مترو دانوب إلى مركز دبي العالمي قرية الموظفين».