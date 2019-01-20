المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شكوى

شكا متسوق في جمعية الاتحاد التعاونية فرع العوير، قلة العناية بقسم الخضراوات والفواكه، حيث إن هناك عدداً من الخضراوات المعروضة، غير طازجة، وبحاجة إلى تبديل، مطالباً بتكثيف المتابعة والرقابة على القسم الذي من المفترض أن تكون جميع محتوياته طازجة بشكلٍ يومي.

عروض

اقترح عملاء بنوك الاكتفاء للترويج لعروض القرض الشخصي التي تقدمها البنوك، بالتزام طريقتين، الأولى تتمثل في الإعلان عن طريق الهواتف المتحركة، بإرسال الرسائل نصية، والثانية من خلال البريد الإلكتروني، بإرسال الرسائل الإلكترونية، عوضاً عن الاتصالات المتكررة التي يقوم بها موظفون في البنك، نظراً لما تشكله هذه الاتصالات من مصدر إزعاجٍ كبيرٍ بالنسبة إليهم كعملاء، لاسيما وأنها تقتحم خصوصياتهم في أوقات عملهم وراحتهم في كثيرٍ من الأحيان.

تجاوب

أكد صاحب شكوى نشرت في زاوية «سكيك» بتاريخ 13 يناير الجاري، متعلقة بمفاجأته بست مخالفات مرورية على قائمة المخالفات الخاصة بمركبته في التطبيق الذكي لشرطة دبي، في حين أنه لم يتسلّم سوى رسالة نصية واحدة بآخر مخالفة مرورية ارتكبها، تجاوب الشرطة معه، وذلك من خلال التواصل والتأكيد على متابعة الموضوع.

دراجات

طالب سائقون بضرورة تكثيف الرقابة على سائقي دراجات نارية خاصة بتوصيل الوجبات، تابعة لمطاعم مختلفة، حيث إنهم في الغالب لا يلتزمون بالقواعد المرورية أثناء قيادتهم في الشوارع وتحديداً الرئيسة منها. مشددين على أهمية تنظيم دورات تدريبية أو حملات توعية خاصة بهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من قائدي المركبات في الشوارع.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

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