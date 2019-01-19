محمد بن راشد يأمر بإطلاق اسم "إكسبو" على شارع جبل علي لهباب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

​أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق اسم "إكسبو" على شارع جبل علي لهباب، المؤدي لموقع معرض إكسبو 2020، ليكون ضمن مكونات إرث هذا الحدث العالمي، الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يُنظم في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، قرابة 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج الدولة.



وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، "يُعد شارع إكسبو محوراً استراتيجياً مهماً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي نفذتها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للمتوجهين إلى منطقة جبل على الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك المتجهين للعاصمة أبو ظبي والعكس دون الحاجة إلى الدخول إلى وسط المدينة، وإن شارع إكسبو الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، يخدم العديد من المناطق الحيوية، مثل منطقة جبل علي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومدينة دبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار وصولاً لمنطقة معرض اكسبو 2020.



وأضاف: "نفّذت هيئة الطرق والمواصلات العديد من المشاريع لتطوير محور شارع إكسبو الذي يبدأ من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد وحتى شارع الإمارات بطول 15 كيلومتراً، كما نفذت الهيئة مؤخراً ضمن مشروع تحسينات الطرق المحيطة بمعرض إكسبو 2020، زيادة عدد مسارات المحور من أربعة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، ويضم المحور أربع تقاطعات رئيسة مع كل من شارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الأصايل، بالإضافة إلى تنفيذ ستة جسور على الطرق الخدمية الموازية لهذا المحور، كما نفذت الهيئة تقاطعاً مجسّراً يتألف من 24 جسراً عند تقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد، التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد".



وقد انتهت هيئة الطرق والواصلات من استبدال جميع اللوحات الإرشادية والبالغ عددها 68 لوحة بينها 18 لوحة كبيرة تحمل الاسم الجديد للشارع.