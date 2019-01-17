اتهام آسيوي بقتل زوجته الأولى بمساعدة «الثانية»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي وزوجته الثانية متهمين بقتل زوجته الأولى (من جنسيته)، ودفنها داخل البيت، والهروب من الدولة بعد تنفيذه الجريمة وعرض المنزل للإيجار.

وحضر شقيق المجني عليها الجلسة، أمس، وأكد أن المتهم لايزال في بلاده، ولم يتم إحضاره إلى الدولة حتى الآن، وسلم نسخة من الوكالة العامة للهيئة القضائية، مشيراً إلى أنهم علموا بوفاة شقيقته بعد رجوع زوجها برفقة زوجة أخرى إلى البلاد، وحاولوا التواصل مع شقيقته مرات عدة، ولم تجب على الهاتف، ما استدعى التواصل مع أقربائهم الذين يعملون في إحدى المدارس بالشارقة، وطلبوا منهم الذهاب إلى بيت أخته للتأكد من وجودها.

وتابع أن أقرباءهم ذهبوا إلى بيتها مرات عدة، ولم تجب عليهم، وحاولوا الاتصال بها، وكان هاتفها مغلقاً، ما استدعاهم إلى إبلاغ الشرطة، لافتاً إلى أن الشرطة فتحت المنزل ووجدت الأرض محفورة، وتم العثور على جثة المجني عليها مدفونة بالمنزل، وبين تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها قتلت طعناً بالسكين.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 فبراير المقبل، لضبط المتهمين وإحضارهما، وانتداب محام للدفاع عنهما.