حبس شاب خليجي استعرض بمركبته في دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المحامي العام الأول المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، بورود بلاغ إلى النيابة من مركز شرطة الراشدية مفاده تورط شاب خليجي (20 سنة) في الاستعراض بمركبة ذات دفع رباعي بصورة خطرة والتسبب في حادث صدم حافلة متوقفة في أحد شوارع منطقة مردف، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وأوضح الفلاسي أن النيابة باشرت تحقيقاتها على الفور بمعرفة وكيل نيابة أول نورة الرئيسي، تحت إشراف ومتابعة رئيس النيابة، وأظهر شريط فيديو أرفق بملف الحادث مركبة ذات دفع رباعي في حالة استعراض بقيادة المتهم، وذلك بصورة تشكل خطورة وإزعاجاً لمستخدمي الطريق وقاطني المنطقة السكنية، والتسبب في حادث صدم حافلة متوقفة على جانب الطريق.

وأكد أن النيابة أمرت بحبس السائق سبعة أيام احتياطياً وطلب التقارير الفنية اللازمة عن حالة المركبة من حيث التجهيزات غير الجوهرية وسماع شهادة الشهود، مشيراً إلى أن تعليمات النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، تؤكد عدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات المخالفة لأحكام وقوانين السير والمرور، والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة قانوناً.