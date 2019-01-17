المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رد

رداً على شكوى نُشرت في زاوية سكيك بتاريخ 14 يناير الجاري، بخصوص ملاحظة زوار لمنطقة القصباء في إمارة الشارقة عدم نظافة دورات المياه في أيام الجمعة، وعدم التزام الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة بالمحافظة على نظافتها طوال أيام الأسبوع، أعربت إدارة القصباء عن شكرها لزوارها على اهتمامهم وملاحظاتهم التي تساعد الإدارة على الارتقاء بخدماتها، مؤكدة حرصها على سلامة وراحة مرتادي القصباء، والتزامها بتشديد الرقابة على دورات المياه، لضمان نظافتها بشكل دائم، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تشهد ارتفاعاً في عدد الزوار، وإقبالاً واسعاً على المرافق.

شكوى

شكا عميل لمركز التسجيل، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي - فرع رأس الخور، انتشار رائحة كريهة في المكتب، فضلاً عن غياب نظام الأرقام لتنظيم الأدوار بين العملاء، الأمر الذي يؤدي إلى إشاعة الفوضى، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على المركز، لاسيما أنه يشهد إقبالاً من عملاء الهيئة.

تجاوب

تجاوبت هيئة الصحة بدبي مع شكوى مريض نُشرت في زاوية سكيك، تتعلق بطول فترة الانتظار لزيارة عيادة تخصصية تابعة لهيئة الصحة في دبي، حيث تم تحديد موعد له خاص بتخطيط الأعصاب في 15 مايو المقبل، أي بعد أكثر من أربعة أشهر، وذلك عن طريق العمل على تقديم موعده للأسبوع المقبل، حرصاً على سلامة حالته الصحية.

استجابة

صدر تعميم على الدوريات المرورية بضرورة إجراء اللازم بشأن الشاحنات المخالفة، وذلك رداً على ما نشر في زاوية سكيك بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، حول انزعاج سكان قرية جميرا في المنطقة رقم (10)، جراء قيام الشاحنات المسؤولة عن تحميل التربة الناتجة عن أشغال الطرق بقطع الطرق لفترات طويلة من النهار، إذ يتعمّد سائقو الشاحنات ركنها في منتصف الطريق وقطعها بالكامل حركة السيارات، ما يعيق وصول السكان إلى بيوتهم.

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