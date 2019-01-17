عيسى بن حيدر يسدّد كلفة ولادة الطفل «علي»

المصدر: صبيحة الكتبي - عجمان

تكفّل المحامي عيسى بن حيدر بسداد مبلغ 8000 درهم، كلفة ولادة الطفل «علي» في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان. وعجز والده (يمني) عن سداد فاتورة المستشفى، حتى يتمكن من استخراج شهادة ميلاد لطفله، وهو مبلغ كبير مقارنة بإمكاناته المالية المحدودة، خصوصاً أنه عاطل عن العمل حالياً.

ونسّق «الخط الساخن» مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

من جانبه، أعرب والد (علي) عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، ووقفته مع معاناتهم، في ظل الظروف التي كان يمر بها، ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا التصرف ليس غريباً على المؤسسات الخيرية وعلى‭ ‬الشعب الإماراتي الذي يتصف بالإنسانية وحب عمل الخير. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة والد الطفل (علي)، وعجزه عن سداد مبلغ 8000 درهم، كلفة ولادة زوجته.

وقال والد الطفل (يقيم في عجمان) إنه شعر بسعادة غامرة عندما علم بأن زوجته حامل، لأنها تعرّضت لمشكلات صحية كثيرة في حملها السابق.

وأضاف: «قررتُ توفير كل ما أستطيع من سبل الراحة للعناية بطفلي وزوجتي، وبدأنا بإجراء الفحوص والمراجعات الشهرية منذ بداية الحمل حتى الأسبوع الأخير من الشهر الثامن. وعندما شعرت زوجتي بأعراض الولادة، اصطحبتها إلى العيادة، وطلبت منا الطبيبة التي تشرف على حالتها نقلها إلى أقرب مستشفى حكومي بأسرع وقت ممكن».

وأضاف والد الطفل: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية مباشرة، وتم إدخالها إلى قسم الطوارئ، حيث عاينها الطبيب المختص، وقرر تحويلها إلى غرفة الولادة، وأجريت لها عملية الولادة بشكل طبيعي، وبعد أن قرر الطبيب أن حالة الأم والوليد مستقرة، سمح لي بإخراجهما من المستشفى، توجهت إلى القسم المختص للحصول على شهادة ميلاد طفلي، لكنني فوجئت بأن المبلغ المطلوب كبير، ولا يسمح لي وضعي المالي بتأمينه، خصوصاً أنني فقدت وظيفتي قبل أشهر».

ويعتمد (أبوعلي) في تأمين احتياجات أسرته على والده المسن، الذي يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، إضافة إلى أسرة (أبوعلي) المكونة من خمسة أفراد، فيما راتبه لا يلبي كثيراً من متطلبات الحياة اليومية للأسرتين.

عملية ولادة

أفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الأم أُدخلت إلى المستشفى إثر معاناة من آلام الولادة، ومكثت فيه من 10 إلى 12 سبتمبر الماضي، حيث أجريت لها خلال هذه الفترة عملية الولادة، وبلغت كلفتها 8000 درهم.