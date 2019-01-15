المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

شكوى

شكت قارئة تعرض ابنها، 10 سنوات، لحادث هبوط مفاجئ بالمصعد في مبنى سكني بمنطقة أبودانق بإمارة الشارقة، وأنقذه شخص بالغ كان يرافقه، فاتصل بالحارس الذي أخرجهما على الفور، إلا أن الأمر تكرر مجدداً مع ابنها الثاني البالغ 12 عاماً، حيث هبط به المصعد من الطابق السابع وحتى الثالث، وانقطعت الكهرباء بداخله، وحاول جاهداً الوصول لجرس الإنذار في الظلام، وحينما نجح في قرعه لم يجد مستجيباً، فأخذ يدفع باب المصعد برجليه، حتى نجح أخيراً في فتحه.

رقابة

أبدى سكان في إمارة عجمان استياءهم من العروض «الوهمية»، التي يلجأ إليها بعض منافذ البيع والمولات بالإمارة لاستقطاب المستهلكين، مطالبين بفرض رقابة كافية على هذه المنافذ، للتأكد من صحة العروض المقدمة.

ضمان

فوجئ قارئ، اشترى سيارة بيجو في إمارة أبوظبي موديل 2015، مع ضمان لخمس سنوات ومليون كيلومتر، بتعطل «التربو» منذ أشهر عدة، وتبعه تعطل مضخة البنزين وهي قطع مكلفة. وجاء رد الوكالة بأن هذه الأعطال لا يغطيها الضمان الممدد، لوقوعها تحت بند الاستهلاك، علماً بأن اتفاقية الضمان الممدد لم تذكر هذه القطع المكلفة في قائمة الاستثناءات، سواء بشكلٍ صريح أو ضمني. وعليه لجأ للتواصل مع قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والتحدث مع الموظف المعني منذ الأسبوع الثاني من ديسمبر العام الماضي، ولم يحصل على نتيجة لشكواه.

صكوك

تلقى متعامل مع الصكوك الوطنية رسالة، عبر البريد الإلكتروني، تبلغه بأنه من بين 100 مشترك حصلوا على جوائز كبرى، فاتصل بالصكوك للاستفسار، لكن الموظف المعنيُّ اعتذر إليه، وقال إن الرسالة وصلته بالخطأ، وإن هذا الأمر حصل مع مشتركين آخرين.

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