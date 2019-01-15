60 ألف راكب استخدموا تطبيق «مسار» الذكي خلال 3 أشهر

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، عمر محمد لوتاه، أن عدد مرات استخدام تطبيق «المسار الذكي»، منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، بلغ 60 ألفاً و400 مرة. كما يعتبر إحدى أحدث الخدمات الذكية المقدمة للجمهور من المؤسسة، نتيجة لاستطلاع رأي مستخدمي بطاقة «مسار» التي أطلقت في بداية العام الماضي، ما أسفر عن سرعة إطلاق تطبيق «المسار الذكي»، بهدف تحسين أداء مستخدمي النقل العام.

وأكد لوتاه أن بطاقات «مسار» تعتبر وسيلة بديلة للدفع النقدي، وذلك بهدف تعزيز وتعميق الأداء والتميز، الذي يسهم في دعم الخدمات المقدمة للنقل العام، إضافة إلى أن «هذا النظام يسهم في تحسين سرعة الأداء. ويمكن شراء البطاقات وإعادة شحنها من محطة المصلى وحافلات النقل العام مباشرة، أو من أجهزة الدفع عبر موقع المؤسسة الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «استطلاع الرأي أسفر عن إطلاق تطبيق (مسار) الذي يتيح للجمهور معرفة مواقف النقل العام المجاورة، وجدول مواعيد الحافلات التي تخدم الموقف، وتخطيط رحلات النقل العام، ومعرفة رصيد بطاقة (مسار)، وتعبئة الرصيد، بهدف توفير الجهد والوقت على الجمهور».

وأفاد لوتاه بأن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية تضم الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات بهدف تطوير المشروعات المشتركة وذات الصلة، لتحقيق رؤية عجمان 2021، مبيناً ضرورة مواكبة التطور، والاستفادة من التكنولوجيا في مجال النقل والمواصلات، من خلال تطبيق كل ما من شأنه مواكبة التنمية المستدامة، لتحقيق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى التحول الإلكتروني.

تطبيق «مسار» يتيح للجمهور معرفة رصيد بطاقة «مسار» وتعبئتها.