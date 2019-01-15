شرطة الشارقة تعزز الوعي المروري بـ «حزامك أمانك»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أمس، حملة توعية مرورية تحت شعار «حزامك أمانك» للتأكيد على أهمية ربط حزام الأمان، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، من خلال تعزيز الوعي المروري بين قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق، وتستمر الحملة لمدة أسبوعين.

وقال مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، النقيب سعود الشيبة، إن حملة «حزامك أمانك» تتمثل في توزيع مطويات توعوية بلغات عدة، على قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري لدى موظفي الدوائر الحكومية.

وأضاف أن الحملة ستبث رسائل توعوية، عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمقروءة والمسموعة والذكية، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع.

وأوضح الشيبة أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، أثناء القيادة، من قبل السائق ولأي من الركاب غرامة 400 درهم، وأربع نقاط مرورية للسائق، و400 درهم للراكب.